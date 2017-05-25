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Власти Сочи помогут застройщику сдать в эксплуатацию два проблемных ЖК В течение десяти дней предприниматель должен разработать подробную дорожную карту по завершению строительства

Автор фото: http://cnd.afy.ru

Дольщики ЖК «Москва» и «Горки» встретились с застройщиком Анзором Пруидзе для того, чтобы задать предпринимателю самый главный вопрос: когда будут завершены все работы и они смогут получить свою недвижимость в собственность. Вопреки тому, что положенные сроки строительства обоих домов уже истекли, данные объекты так и не были сданы в эксплуатацию. Более того, жилые комплексы числятся в перечне проблемных в краевом реестре. Несмотря на то, что у муниципальной власти нет полномочий вести надзорную деятельность и как-то влиять на ход строительства, сидеть сложа руки чиновники не собираются.

«Мы не можем вмешиваться в процесс, но и просто закрыть глаза на происходящее также не имеем права. Поэтому организовываем такие встречи, настаиваем на том, чтобы застройщик общался с дольщиками. И со своей стороны будем делать все возможное, чтобы дома были сданы в эксплуатацию, как можно раньше», - пояснил свое решение инициатор встречи мэр города Анатолий Пахомов.

В ЖК «Москва» на ул. Депутатской, 10 свои средства вложили 655 дольщиков. Основной вопрос, который волнует будущих жильцов, это прокладка коммуникаций. Анзор Пруидзе поспешил заверить, что технические условия на них получены, электричество и теплоснабжение появятся уже в сентябре. Однако, для того, чтобы проложить теплосети к ЖК «Москва», необходимо получение разрешения на строительство на смежном земельном участке, через который будут проходить коммуникации. Глава дал поручение решить этот вопрос, как можно быстрее. Главный архитектор города пообещал, что документ будет готов уже на следующей неделе.

Действуя в интересах дольщиков, власти Сочи также согласились помочь в проведении корректировки проектной документации, получении положительного заключения экспертизы и в выдаче откорректированного разрешения на перевод технических помещений в жилые, который был осуществлен в обход действующего законодательства. Изначально ЖК «Москва» должен был быть 20-этажным, плюс один технический этаж. Застройщик решил сделать его жилым и продал там квартиры.

Такие же вопросы будут решаться и с документацией ЖК «Горка» по ул. Первомайской, 1. Сдачу данного объекта недвижимости с нетерпением ждут 253 человек, вложивших в жилой комплекс свои денежные средства.

Сам застройщик Анзор Пруидзе не считает своих покупателей обманутыми. Утверждает, что готов вернуть деньги любому, кто к нему обратится. Но математика такова, что за те деньги, на которые были приобретены квадратные метры этих домах, купить что-то сейчас уже практически нереально.

Застройщик в течение десяти дней должен разработать подробную дорожную карту по завершению строительства с четким указанием конкретных работ и сроков. Чтобы дольщики могли лично отслеживать идут ли они по графику. И при отставании сообщать в администрацию города.

Следующую встречу дольщиков ЖК «Москва» и ЖК «Горка» с застройщиком решено провести непосредственно на строительных площадках -, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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