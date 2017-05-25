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В Сочи открыли экскурсию к самому большому водопаду Гости и жители Олимпийской столицы смогут насладиться ещё одной изюминкой курорта

К летнему сезону 2017 к основному списку экскурсий добавилась ещё одна. Теперь туристам станет доступен эко-маршрут к самому большому водопаду Сочи и экскурсионный подъем в зону «Восточного сектора». Горнолыжные склоны, которые так привлекают экстремалов в зимний период, откроются с другой стороны.

К водопаду «Поликаря» всё так же можно будет добраться на канатных дорогах в «Восточном секторе» только уже за полчаса. Те, кто предпочитают пешие прогулки, смогут дойти до него за 2 часа. Сам водопад, название которому дали греки, жившие на Красной Поляне, находится на отметке между 1450 и 1600 метров над уровнем моря по вертикали. Высота его - 70 метров. А название с древнегреческого переводится как "Богатырь". Однако старожилы называют его "Штаны" из-за двух одинаковых штанин-потоков, сообщает пресс-служба "Горки Город".

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