В тройку самых недоступных пляжей Сочи вошли «Заполярье», «Радуга» и «Камелия» Пляжный сезон еще не стартовал, а звонки уже поступают на горячую линию администрации муниципалитета

Автор фото: http://sochisite.su

Подготовительные работы по обустройству пляжей подходят к своему завершению. В данный момент арендаторами прибрежной полосы устанавливаются буйки, раздевалки, душевые, прокладываются деревянные дорожки, ведущие к морю. По данным администрации Сочи, принимать отдыхающих в этом сезоне готовятся 190 пляжей.

«За три-четыре дня комиссия обследует все пляжи. Если будут выявлены нарушения, арендаторам грозит штраф, увеличивающийся с каждым днем просрочки. На устранение нарушений дается 10 дней. Если за это время они не будут исправлены, договор на аренду может быть расторгнут», - пояснил начальник управления курортов и туризма муниципалитета Сергей Доморат.

В целях минимизации риска несчастных случаев на воде члены комиссии также проверят профессионализм сотрудников ЧОПов, следящих за порядком на вверенной им территории. Они не только должны вмешиваться в случае конфликтной ситуации, но и следить, чтобы в море никто не купался во время шторма, не распивал спиртное. При чем один из них должен постоянно курсировать вдоль берега на лодке.

А вот дополнительная межведомственная комиссия, в которую войдут сотрудники УВД, ФСБ, МЧС, администрации, проверит на пляже наличие камер видеонаблюдения, тревожной кнопки и схемы эвакуации.

Активно ведется и работа по инвентаризации пляжных территорий, которые ограничивают доступ. Администрацией Сочи запущена «горячая линия». По номеру 8-988-288-28-36 можно заявить, если та или иная пляжная территория окажется недоступной для отдыха.

«Пляжный сезон еще не стартовал, а звонки уже поступают, - уверяют в администрации муниципалитета. - Вся информация собирается и систематизируется. Руководители санаториев и отелей, которые не пускают жителей к морю, пригласят на отдельное совещание к главе города. Сейчас уже можно сказать, что больше всего жалоб от жителей поступает на «Заполярье», «Радугу», «Камелию».

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