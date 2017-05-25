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Сочи отметит день без табака Курильщикам предложат определить количество угарного газа в организме и определить объем легких

Автор фото: http://zdorovie29.ru

Всемирный день без табака Сочи отметит антитабачной акцией и традиционным шествием, которое стартует 31 мая в 15.00 от ЦУМа и пройдет по улице Навагинской до Платановой аллеи.

Весь день на площади перед Олимпийскими символами будут работать «Волонтеры здоровья». Активные борцы с курением попробуют в познавательной, интересной и красочной форме донести до сочинцев и гостей курорта обо всех преимуществах здорового образа жизни, а курильщикам предложат определить количество угарного газа в организме и определить объем легких.

Запланировано также выступление молодежных коллективов и работа точек активности.

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