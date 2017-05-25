Между Москвой и Сочи будут курсировать «детские поезда» Благодаря таким составам планируется перевезти около 73 тысяч детей

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Из Москвы на Черноморское побережье этим летом запустят специальные «детские» поезда. Всего сформировано 13 «детских» составов с экологически чистыми туалетными комплексами и установками кондиционирования воздуха. В пути детей будут сопровождать поездные бригады, прошедшие специальное обучение и отбор. На поездах, которые будут курсировать между Москвой, Анапой и Адлером, планируют перевезти около 73 тысяч детей.

«Отправлять на отдых в Сочи, Туапсе, Лазаревское Горячий Ключ и Анапу в таких составах планируют не только детей из столицы, но и из других регионов, обслуживаемых Московской железной дорогой. Уже сейчас из Тулы, Калуги, Рязани и Курска принято около 100 заявок. Это на четверть больше, чем в прошлом году», - сообщили в пресс-службе филиала ОАО «РЖД».