Не пустили на сочинский пляж? Позвони и сообщи.

В Сочи произошла серьёзная авария. Есть погибший (ФОТО)

У сочинки, выигравшей в лотерею 364 млн. рублей, нет денег для поездки в Москву

Кто в Сочи останется без света: отключения 26 мая Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

Автор фото: https://twitter.com

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах.

26 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул. Горького № 60 (УМВД России по г. Сочи), АЗС Лукойл по ул. Горького, Дом Культуры Горького 85 (дом культуры), кафе «Оазис», автовокзал (частично)

26 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул. Голенева 3 САХ Администрация г. Сочи, ПЖСК «Соловьи», ул. Пластунская магазин «Флекси»

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52