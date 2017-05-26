Кто в Сочи останется без света: отключения 26 мая

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52
Кто в Сочи останется без света: отключения 26 мая
Автор фото: https://twitter.com

В связи с планово-предупредительным ремонтом  в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах.

26 мая с 08.00 до 17.00   (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка):  ул. Горького № 60 (УМВД России по г. Сочи), АЗС Лукойл по ул. Горького, Дом Культуры Горького 85 (дом культуры), кафе «Оазис», автовокзал (частично)

26 мая с 08.00 до 17.00   (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ул. Голенева 3 САХ Администрация г. Сочи, ПЖСК «Соловьи», ул. Пластунская магазин «Флекси» 

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

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Теги: новости Сочи отключение света