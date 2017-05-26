В Центре Сочи на два дня ограничат движение транспорта (схема)

У сочинки, выигравшей в лотерею 364 млн. рублей, нет денег для поездки в Москву

В Сочи узаконили джиппинг По мнению законодателей, это позволит обеспечить безопасность отдыхающих на курорте туристов

Автор фото: https://kudago.com

В разгар курортного сезона на Черноморском побережье от водителей-экстремалов отбоя нет. Джиппинг является одним из самых популярных развлечений отдыхающих в Сочи, который долгое время находился «вне закона». Для того, чтобы легализовать этот бизнес и обеспечить безопасность туристов законодательное собрание Краснодарского края приняло закон «Об особенностях организации автотуризма, мототуризма».

«Для оказания подобных туристических услуг по автотуризму и мототуризму обязательным является наличие паспорта маршрута и схемы движения на маршруте, разработанные и утвержденные с соблюдением требований водного и лесного законодательства», - уточнили в пресс-службе законодательного собрания региона.