В Сочи на две недели ограничат движения транспорта
В Имеретинской низменности с 17 по 30 июня будет введено ограничение движения транспорта. Временный запрет связан с проведением в Сочи матчей Кубка конфедераций по футболу.
В дни проведения Кубка конфедераций будет запрещено движение по Олимпийскому проспекту от улицы Чемпионов до Триумфальной, по улице Триумфальной - от проезда Триумфального до Олимпийского, по Триумфальному, по Вокзальной - от Триумфального до Чемпионов, по улице Журналистов - от пункта досмотра грузов и транспорта до Триумфальной, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.