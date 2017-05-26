В Центре Сочи на два дня ограничат движение транспорта (схема)

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В Сочи на две недели ограничат движения транспорта Ограничения будут действовать на участках автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности края

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В Имеретинской низменности с 17 по 30 июня будет введено ограничение движения транспорта. Временный запрет связан с проведением в Сочи матчей Кубка конфедераций по футболу.

В дни проведения Кубка конфедераций будет запрещено движение по Олимпийскому проспекту от улицы Чемпионов до Триумфальной, по улице Триумфальной - от проезда Триумфального до Олимпийского, по Триумфальному, по Вокзальной - от Триумфального до Чемпионов, по улице Журналистов - от пункта досмотра грузов и транспорта до Триумфальной, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.