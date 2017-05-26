Для сочинских ребятишек откроют 105 детских лагерей Маленьких горожан ожидает «Нереальное лето»

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Летняя оздоровительная кампания стартует в Сочи 1 июня, когда 105 детских лагерей с дневным пребыванием на площадках управления образования, культуры и департамента спорта откроют свои двери для школьников курорта. Этим летом каждый маленький сочинец может воспользоваться несколькими предложениями для того, чтобы весело провести каникулы. Это и летний лагерь, и разнообразные турпоходы, и детские площадки. Перед педагогами, прежде всего, стоит задача не допустить безнадзорного нахождения скучающих и ищущих «приключения» детей на улицах и во дворах.

«Сейчас мы спланируем детский отдых так, чтобы каждый ребенок действительно смог оздоровиться, отдохнуть, поработать и подготовиться к новому учебному году», - отметил Анатолий Пахомов на заседании межведомственной комиссии.

Бесплатные путевки от краевого министерства труда и социального развития получат 1000 детей. 170 детей уже отдохнули весной в здравницах края. Каждая путевка обходится краевому бюджету в 27 тысяч рублей. Особое внимание уделят ребятишкам из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

По мнению сотрудников муниципалитета, реализация различных проектов по организации отдыха школьников позволит уменьшить подростковую преступность и помочь юным горожанам найти занятие по душе.

«Мы провели большую работу с партнерами, со спонсорами, которые нам приобрели различные игры. Это не будет просто игра с аниматорами, мы в этом году хотим сделать нашу программу под девизом «Нереальное лето», - пообещал заместитель начальника управления молодёжной политики администрации г. Сочи Вахтанг Хикладзе.