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У предполагаемого виновника смертельного ДТП в Сочи были признаки опьянения Полицейские устанавливают обстоятельства аварии в Адлерском районе Сочи









У возможного виновника ДТП с участием минивэна марки Mercedes и ГАЗели, оборудованной под перевозку хлеба, прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД обнаружили признаки алкогольного опьянения. Однако от медицинского освидетельствования 45-летний водитель иномарки отказался. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, 25 мая в 04:30 утра недалеко от санатория «Знание» в Адлерском районе города Сочи произошла авария. По предварительной версии, 25 мая около 3.00 микроавтобус Mercedes ехал в одном направлении с «ГАЗелью». При очередном маневре автомобиль немецкой марки столкнулся с грузовиком. В результате первую машину перевернуло на крышу и протащило по трассе 100-150 метров, а вторую выбросило к металлическим отбойникам и разорвало пополам. 28-летний водитель «ГАЗели» погиб. Водитель минивэна марки Mercedes Vito сломал руку и получил множественные ушибы.