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Владельцев отелей Сочи будут штрафовать за каждого незарегистрированного гостя Хозяев гостиниц обязали отправлять паспортные данные туриста в полицию, сразу после его заселения

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Во время курортного сезона владельцев гостиниц и отелей обязали предоставлять в правоохранительные органы полную информацию о туристах, которые остановились у них на отдых. Таким образом, каждый заселяющийся гость должен пройти обязательную процедуру регистрации.

«Как только появился гость, записываете его, предоставляете место в отеле, в гостинице, в мини-гостинице, информация о паспорте должна немедленно уходить в полицию», - обратился на расширенном заседании антитеррористической комиссии к отельерам курорта мэр Сочи Анатолий Пахомов.

В ином случае владельцы гостиниц рискуют быть оштрафованными на 750 тысяч рублей за каждого человека.

Большую ответственность власти курорта возлагают на общественников. Важно знать людей на местах, держать в поле зрения все подозрительные квартиры, своевременно реагировать на появление новых лиц.

«Жители и гости курорта также должны сохранять бдительность и при возникновении подозрительных ситуаций сообщать по телефону 02», - призывают в пресс-службе администрации Сочи.