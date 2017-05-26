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Создателям «группы смерти» и «Беги или умри» грозит уголовная ответственность За склонение детей и подростков к самоубийству будут сажать на 6 лет

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Согласно законопроекту, принятому Госдумой, вводится уголовная ответственность за склонение детей к суициду. Создателям «групп смерти» в соцсетях будет грозить лишение свободы сроком до шести лет. Отдельная уголовная ответственность предусматривается за вовлечение подростков в противоправные действия, угрожающие их жизни. В числе наиболее популярных смертельных «развлечений» молодежи отмечается «трейнсерфинг» (проезд на крыше поезда), «зацепинг», «руфинг» (незаконное проникновение на крыши высотных зданий), а также игра «Беги или умри», когда детям предлагают перебежать дорогу как можно ближе перед движущимся транспортом. В этом случае подстрекателям грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

По данным МВД, общее количество подростковых суицидов вместе с тем растет. В 2015 году было зарегистрировано 685 таких случаев, а в 2016 уже 720.