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Туристов по дорогам Сочи будет возить беспилотная «Матрешка» Стоимость уникального автобуса составляет 8,5 миллионов рублей

Автор фото: https://newstracker.ru

Беспилотный автобус с красивым названием «Матрешка», который удачно прошел тестирование в Сочи, будет запущен в производство уже в этом году. В 2018-м беспилотники, управляемые встроенным компьютером с само обучаемым программным обеспечением, будут перевозить пассажиров во время Чемпионата мира по футболу 2018 года. Работоспособность автобуса обеспечивает электрическая батарея. С полным зарядом «Матрешка» может преодолеть 130 километров при скорости 30 км в час.

- На данный момент в планах компании выпускать автобусы на 4-6, 8-12 и 20 пассажиров, - цитирует Минтранс Краснодарского края руководителя компании ГК «Волгабас» Алексея Бакулина. Стоимость опытного образца достигает 8,5 млн. рублей. Однако при запуске в серийное производство она снизится до 3,5 млн.