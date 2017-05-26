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Планируем выходные в Сочи: чем заняться на курорте 27-28 мая Олимпийская столица готовится к головокружительному карнавалу

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Валяетесь все выходные на диване возле телевизора? Пора это менять! Погода шепчет, а организаторы праздничных мероприятий зовут.

Самым ярким и головокружительным событием 27 и 28 мая станет официальное открытие курортного сезона. Карнавальное шествие по Курортному проспекту Сочи и IX Всероссийский фестиваль анимационных команд в сфере туризма и шоу-бизнеса соберет более 3 000 человек, сотни творческих коллективов, представителей гостиниц, санаториев и отелей. Однако карнавал - это лишь часть большого праздника, стать участником которого может стать любой житель Сочи или гость курорта. Развлекательная программа в Сочи продолжится в Черешневом саду, расположенном по улице Несебрской. Он будет превращен в большую тематическую территорию, разделенную на несколько активных зон. Детская зона приглашает любителей аквагрима и сахарной ваты. Там же пройдут мастер-классы по изготовлению шляп и раскраске гипсовых и деревянных изделий. Подросткам должна понравиться площадка «Мастера игр», предлагающая интеллектуальные испытания в духе шоу «Форт Бойярд». Организаторы праздника также готовят для гостей спортивно-музыкальный аттракцион «Велооркестр», который превратит в профессионального музыканта любого, способного крутить педали.

Все площадки будут работать с 11.00 до 19.00 в режиме открытого доступа. Участие в конкурсах - бесплатное.

Пары с детьми могут отлично провести выходные на городском семейном фестивале Sochi People Fest, который будет проходить на площади Искусств 27-28 Мая с 10:00 до 22:00. Детские локации, запоминающиеся бренды, интересные мастер классы, самый большой Garage&Book Sale и, конечно же, много хорошей музыки.

Фишкой Sochi People Fest станет еда. Здесь каждый найдет себе что-то по вкусу: коктейли, кофе, салаты, бургеры, мороженное, вафли и другие гастрономические изыски. А после участники окунутся в атмосферу настоящего праздника с самыми интересными активностями города Сочи.

Праздничные представления продолжатся в воскресение 28 мая музыкальным марафоном. На сценической площадке перед Зимним театром артисты Сочинской филармонии представят семь получасовых концертных программ. Вход свободный.

А днем ранее, в субботу, 27 мая, в Зимнем театре можно будет посмотреть замечательную постановку Имперского Русского Балета хореографического шедевра Людвига Минкуса и Мариуса Петипа по роману Мигеля де Сервантеса балет «Дон Кихот».

В Зале органной и камерной музыки в субботу, 27 мая, пройдет выступление Заслуженного артиста Кубани Михаила Павалия «Душу возвышающий орган». В воскресенье, 28 мая, приглашаем в Органный зал самых маленьких зрителей: для них артисты подготовили концерт «Мама, музыка и я», в котором примет участие песенно-инструментальный ансамбль «Кудрина». Вечером того же дня пройдет концерт «Огранная музыка Германии» с участием Михаила Павалия (орган) и Екатерины Богачевой (сопрано).

А вот любители хоккея могут отправиться на ледовую арену «Айсберг» в Олимпийском парке и поболеть за молодежные сборные, принимающие участие в традиционном Международном турнире «Кубок Черного моря» с 26 по 29 мая. В соревновании принимают участие хоккеисты двух составов команды России до 20 лет, а также молодежные сборные Латвии и Швейцарии.