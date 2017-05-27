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Сочинская «Ласточка» будет курсировать по новому расписанию Пригородный электропоезд изменить график движения с 1 июня по 30 сентября 2017 года

Автор фото: http://forum.kubtransport.info

Пригородный электропоезд «Имеретинский курорт – Роза Хутор» №6002/6001 изменит график отправления и прибытия на конечные станции с 1 июня по 30 сентября 2017 года.

«Вместо 09.28 отправление со станции «Имеретинский курорт» будет осуществляться в 09.51. Прибытие на станцию «Роза Хутор» переносится с 10.11 на 10.34. Соотвественно меняется время прибытия на промежуточных станциях: в Олимпийскую деревню «Ласточка» прибудет в 09:55 (вместо 09:32). Остановка электропоезда на станции «Эсто-Садок» планируется в 10:26 (вместо 10:11)», - информирует «Кубань экспресс-пригород».