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Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам безопасности детского отдыха Специалисты ведомства также проконсультируют сочинцев о качестве детских товаров

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Всероссийская горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха открылась в каждом субъекте Российской Федерации. Специалисты Роспотребнадзора с 22 мая по 5 июня подскажут гражданам: на что обратить внимание в лагере, где будет отдыхать ребенок, а также какие санитарно-эпидемиологические требования предъявляются к организациям детского отдыха.

«В летнюю оздоровительную кампанию 2017 года в 44 тысячах организаций отдохнут более 5 миллиона детей. Роспотребнадзор контролирует выполнение предписаний и реализацию мероприятий, направленных на укрепление материально-технического состояния детских оздоровительных учреждений, обеспечение их готовности к работе и приему детей. К числу приоритетных мероприятий относятся проведение ремонтных работ в оздоровительных организациях; улучшение функционирования систем водоснабжения, отопления, совершенствование материально-технической базы пищеблоков и своевременность заключения договоров на поставку пищевых продуктов в оздоровительные организации», - говорится в сообщении ведомства.

На горячую линию также можно обратиться за консультацией по вопросам приобретения детских товаров, обуви, игрушек и одежды.

Телефоны горячих линий и адреса консультационных центров и пунктов можно найти на сайтах Управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ