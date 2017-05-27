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Сочинцы смогут заряжать мобильные устройства от лавочки На днях в центре Сочи появится уютный и полезный арт-объект

Автор фото: http://vesti-sochi.tv

Вы никогда не задумывались над тем, как самые обыкновенные вещи способны сделать курорт уютным и максимально комфортным для приезжающих сюда туристов. Лицо города формируют многие объекты: здания, парки, скульптуры и даже скамейки. И именно лавочки, особенно необычных конструкций, могут легко превратить оживленную улицу или парк в уютный уголок. Один из таких арт-объектов на днях появится в центре Сочи. 30 мая в 15:00, на площади у администрации города установят необычную лавочку, стилизованную под футбольные ворота с урной в виде мяча. Помимо необычного внешнего вида она будет полезна тем, у кого разрядился мобильный телефон.

«Лавочка оборудована четырьмя USB разъемами, благодаря которым любой желающий может зарядить свое мобильное устройство в любое время, а солнечные панели с аккумулятором позволят заряжать мобильные устройства даже ночью и в плохую погоду. На лавочке установлено светодиодное освещение. Кроме того, ворота оборудованы урной в виде футбольного мяча», - сообщают организаторы мероприятия.

Торжественное открытие состоится при участии Главы города Сочи Анатолия Пахомова.