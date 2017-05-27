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В Сочи состоялась торжественная присяга призывников спортивных рот ЦСКА В рамках мероприятия призеры Олимпийских игр Альберт Демченко, Александр Зубков и Николай Морилов награждены медалями

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Сегодня, 27 мая, в Олимпийском парке Сочи на Медальной площади прошел торжественный ритуал приведения к Военной присяге новобранцев спортивных рот ЦСКА, расположенных в подмосковной Балашихе, Санкт-Петербурге, Самаре и Сочи. Всего на верность Отечеству присягнули 174 атлета по 34 олимпийским видам спорта.

В числе призывников были известные российские спортсмены: заслуженные мастера спорта по тхэквондо Владислав Ларин и Альберт Гаун, серебряный призер юниорского финала Гран-при 2016 года по фигурному катанию, серебряный призер чемпионата России-2017 Александр Самарин, победитель финала Кубка России-2016 Артур Дмитриев, а также 13 мастеров спорта международного класса. Восемь призывников попали в список спортсменов-кандидатов в Олимпийскую команду России для подготовки к ХХIII Олимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане. С принятием военной присяги всех призывников поздравил начальник Главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

В рамках мероприятия состоялось торжественное награждение призеров Олимпийских игр в санном спорте Альберта Демченко и в бобслее Александра Зубкова медалями «За отличие в военной службе» I степени. Также медалью «За воинскую доблесть» II степени награжден неоднократный призер чемпионатов мира по лыжным гонкам и обладатель бронзовой награды Олимпийских игр 2010 года в канадском Ванкувере старший лейтенант Николай Морилов.

Помимо этого, в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» были приняты 24 школьника Сочи.

Спортивные роты были возрождены в 2013 году по поручению Президента России Владимира Путина. За четыре года военнослужащие спортивных рот ЦСКА более 500 раз становились чемпионами и призерами российских и международных соревнований. Пятеро завоевали медали на Олимпийских играх, в их числе: олимпийский чемпион Рио-2016 по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг младший сержант Сослан Рамонов, олимпийские чемпионы Сочи-2014 по фигурному катанию (командные соревнования) рядовые Никита Кацалапов и Дмитрий Соловьев.