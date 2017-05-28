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В Сочи при столкновении с ВАЗом погиб мотоциклист (фото) Молодого мужчину увезли в реанимацию, где он скончался, не приходя в сознание





Вчера, 27 мая, на Батумском шоссе в поселке Дагомыс произошло ДТП, унесшее жизнь мотоциклиста. Его стантовый мотоцикл столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106.

По свидетельствам очевидцев, за рулем отечественного авто находился человек 18-20 лет. По неподтвержденной информации, водитель попытался осуществить манёвр с разворотом через двойную сплошную перед мотоциклом. Столкновения избежать не удалось. От удара мотоциклист получил серьезные повреждения: травму головы, многочисленные переломы, открытые раны стопы и голени. На место ДТП немедленно прибыла карета скорой медицинской помощи. Пострадавший был госпитализирован в 4-ю городскую больницу. Мужчину ввели в состояние искусственной комы, врачи боролись за его жизнь, но через несколько часов он скончался.