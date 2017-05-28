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Лайнер для круизов в Крым «Князь Владимир» освятили в Сочи Протоирей Илия Быстров благословил судно и его команду иконами святого Николая Чудотворца

Автор фото: http://news.allcrimea.net

Торжественная церемония освящения круизного лайнера «Князь Владимир» состоялась вчера на морском вокзале Сочи.

Освящение круизного лайнера «Князь Владимир» возглавил секретарь Екатеринодарской и Кубанской епархии протоирей Илия Быстров в сослужении благочинных Сочинского, Адлерского и Лазаревского церковных округов и духовенства Сочи.

Протоирей благословил лайнер и его команду иконами святого Николая Чудотворца, покровителя мореплавателей, и святого Владимира равноапостольного, чье имя носит судно. Иконы небесных покровителей останутся на судне оберегать и защищать его пассажиров и экипаж от ненастий и бурных стихий. По завершении молебна священнослужители окропили святой водой все помещения 9-палубного судна: каюты, общественные зоны, машинное отделение, капитанскую рубку и камбуз.