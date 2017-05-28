Лайнер для круизов в Крым «Князь Владимир» освятили в Сочи
Торжественная церемония освящения круизного лайнера «Князь Владимир» состоялась вчера на морском вокзале Сочи.
Освящение круизного лайнера «Князь Владимир» возглавил секретарь Екатеринодарской и Кубанской епархии протоирей Илия Быстров в сослужении благочинных Сочинского, Адлерского и Лазаревского церковных округов и духовенства Сочи.
Протоирей благословил лайнер и его команду иконами святого Николая Чудотворца, покровителя мореплавателей, и святого Владимира равноапостольного, чье имя носит судно. Иконы небесных покровителей останутся на судне оберегать и защищать его пассажиров и экипаж от ненастий и бурных стихий. По завершении молебна священнослужители окропили святой водой все помещения 9-палубного судна: каюты, общественные зоны, машинное отделение, капитанскую рубку и камбуз.