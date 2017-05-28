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В Сочи официально открыли летний сезон (фото) В субботу на курорте состоялось костюмированное шествие «КарнавалЛето»





































В субботу, 27 мая, в Сочи состоялся «КарнавалЛето» - праздничное костюмированное шествие, символизирующее официальный старт летнего сезона. Порядка трех тысяч человек - представители крупных предприятий санаторно-курортной отраслей, туроператоров, отелей и гостиниц, парков развлечений и других организаций - прошли огромной колонной по Курортному проспекту от Зимнего театра к площади Южного мола.

На протяжении всего пути участники приветствовали зрителей, удивляя яркими костюмами, танцами, акробатическими номерами и, конечно же, шляпами. Ведь слоганом нынешнего карнавала стали слова "Не прошляпь свое лето", а главным символом - шляпа. Поэтому головные уборы в этот были представлены на самый разный вкус: в виде парусников, экзотических растений, классических котелков и величественных корон.

Основная сцена и трибуна для гостей праздника были установлены около гостиницы "Сочи Плаза". Ведущие карнавала зачитали для всех жителей и туристов поздравление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Также всех присутствующих с началом курортного сезона поздравил глава города Анатолий Пахомов.

- Мы рады вас видеть здесь, на старте лета. Желаю, чтобы сезон для города прошел успешно, я, как мэр, гарантирую комфортный безопасный отдых. В Сочи для этого есть все необходимое. У нас комфортный и красивый курорт, и наши улыбки самые гостеприимные. Уверен, те, кто к нам приехал однажды, обязательно захотят вернуться, - сказал мэр курорта.

Одной из самых запоминающихся колонн стали футбольные болельщики в национальных костюмах стран-участниц предстоящего Кубка Конфедераций. Также впервые была сформирована колонна жителей и гостей курорта.

По итогам карнавала и мнению жюри, лучшую колонну представили «Сочинский мясокомбинат», СОК «Спутник» и «Юг Спорт». Праздничное шествие завершилось гала-концертом на площади Южного мола.