На дорогах Краснодарского края начались массовые проверки автомобилей с детьми
На Кубани сотрудники ГИБДД проводят массовые остановки транспортных средств, в салоне которых находятся маленькие дети, с целью выявления нарушений правил перевозки юных пассажиров. Рейды проходят вблизи образовательных учреждений и мест массового нахождения несовершеннолетних.
Усилится работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и на дорогах, ведущих к морю.
«Инспекторами ДПС будет осуществляться проверка не только наличия детских удерживающих устройств, но и правильность их установки и надежность крепления. Помните, что плотно установленное и надежно зафиксированное кресло - это гарантия безопасности ребенка, - предупреждают в ГИБДД Краснодарского края.