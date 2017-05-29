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На дорогах Краснодарского края начались массовые проверки автомобилей с детьми Рейды пройдут вблизи образовательных учреждений и мест массового нахождения несовершеннолетних

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На Кубани сотрудники ГИБДД проводят массовые остановки транспортных средств, в салоне которых находятся маленькие дети, с целью выявления нарушений правил перевозки юных пассажиров. Рейды проходят вблизи образовательных учреждений и мест массового нахождения несовершеннолетних.

Усилится работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и на дорогах, ведущих к морю.

«Инспекторами ДПС будет осуществляться проверка не только наличия детских удерживающих устройств, но и правильность их установки и надежность крепления. Помните, что плотно установленное и надежно зафиксированное кресло - это гарантия безопасности ребенка, - предупреждают в ГИБДД Краснодарского края.