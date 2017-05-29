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«Князь Владимир» покинул порт Сочи и отправился в Крым За шесть дней круиза будут проверены техническая готовность и комфортабельность лайнера

Автор фото: Пресс-служба Росморпорта

Круизный лайнер «Князь Владимир» отправился к берегам Крыма в минувшее воскресение. Шестидневный тестовый круиз будет осуществляться по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи.

«Судно отправилось в круиз без пассажиров. Сотрудники на его борту в пути проверят техническую готовность и комфортабельность корабля, а также отработают взаимодействие гостиничного персонала. Особенно тщательно проверят готовность береговой инфраструктуры в портах, принимающих «Князя Владимира». Комплекс работ, проведенных во время тестового рейса, позволит обеспечить безопасность и комфорт пассажиров», - пояснили в пресс-службе Росморпорта.

Если этот пробный рейс из Сочи в Крым и обратно пройдет тестирование, регулярное круизное сообщение начнется с 11 июня этого года. На судне есть все необходимое для безопасного и комфортного отдыха - четыре бассейна, два ресторана с питанием по системе «шведский стол», кинотеатр, бар, дискотечная и концертная площадки, SPA-зона.