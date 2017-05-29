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Что ожидает сочинцев 1 июня Как отметят на курорте Международный день защиты детей

Автор фото: Rsute.ru

Не успел в Сочи "отгреметь" красочный карнавал, как в городе готовятся уже к следующему празднику. В Международный день защиты детей для гостей и жителей курорта подготовили развлекательные мероприятия.

1 июня гуляния пройдут на площади перед ДК «Юбилейный». Начало запланировано на 11:00. В течение трёх часов перед большими и маленькими зрителями будут выступать молодёжные коллективы, проводиться весёлые старты, мастер классы, организована турполоса и прочие развлечения, сообщают в пресс-службе администрации г. Сочи.