В Сочи автомобилист сбил семилетнего мальчика
Стало известно об ещё одной аварии, произошедшей на курорте. Вчера, 28 мая, в 16:40, на пешеходном переходе улицы Костромской был сбит семилетний мальчик. Водитель автомобиля "ОКА" совершил наезд на ребёнка, переходившего дорогу в положенном месте.
На место ДТП приехала машина Скорой помощи. Мальчик был госпитализирован в больницу с закрытым переломом лучевой кости. Причины, по которым водитель, не уступил дорогу пешеходу, выясняются, сообщает отдел пропаганды ОГИБДД Сочи.