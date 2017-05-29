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В Сочи автомобилист сбил семилетнего мальчика Авария произошла в тот момент, когда ребёнок переходил дорогу

Автор фото: АиФ Кузбасс - Аргументы и Факты

Стало известно об ещё одной аварии, произошедшей на курорте. Вчера, 28 мая, в 16:40, на пешеходном переходе улицы Костромской был сбит семилетний мальчик. Водитель автомобиля "ОКА" совершил наезд на ребёнка, переходившего дорогу в положенном месте.

На место ДТП приехала машина Скорой помощи. Мальчик был госпитализирован в больницу с закрытым переломом лучевой кости. Причины, по которым водитель, не уступил дорогу пешеходу, выясняются, сообщает отдел пропаганды ОГИБДД Сочи.