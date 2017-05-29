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Дебошира, снятого с поезда "Адлер-Воркута", ждёт наказание Уголовное дело в отношении 53-летнего буйного пассажира уже передано прокурору

Автор фото: Mapio.net

21 апреля 2017 года в поезде №310 сообщением "Адлер-Воркута" произошло ЧП: 53-летний мужчина устроил дебош. После чего было принято решении о снятии его с поезда. В тот момент, когда сотрудники полиции со станции Белореченская пытались доставить его в дежурную часть, он набросился на одного из них с кулаками. Удар пришёлся прямо в лицо.

Если в начале мужчину обвиняли только в административном правонарушении ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство), то после оказанного сопротивления на него завели ещё и уголовное дело по ч.1 ст.318 ("Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей").

Сейчас дело находится в руках у прокурора, который должен будет утвердить обвинительное заключение. После чего мужчина предстанет перед судом, сообщает пресс-служба Южного СУT СК России.