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Федор Бондарчук презентует в Сочи новую школу кино и телевидения «Индустрия» объединит лидеров российского кинопроизводства для воспитания нового поколения творческих кадров

Автор фото: https://www.irakly.info

В рамках «Кинотавра» режиссер Федор Бондарчук, «Национальная Медиа Группа» (НМГ) и продюсеры кинокомпании «Водород» Михаил Врубель и Александр Андрющенко проведут в Сочи официальную презентацию новой школы кино и телевидения. Мероприятие намечено на 13 июня 2017 года. По мнению создателей «Индустрии», киноакадемия позволит студентам в течение двух лет получать дополнительное образование по сценарному и операторскому мастерству, а также режиссуре кино.

Практические занятия в школе будут проводить профессионалы киноиндустрии. После окончания курсов выпускников ждет обширная программа стажировок.

«Специализированная академия объединит лидеров российского кинопроизводства для воспитания нового поколения творческих кадров. Очевидно, что без новых молодых профессионалов у индустрии нет перспектив роста. Мы верим в потенциал образовательного проекта и намерены участвовать в его реализации как партнер», - приводят слова генерального директора НМГ Ольги Паскиной в ТАСС.