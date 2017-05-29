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Путешествовать по миру за зарплату в €2500 в месяц Создатели проекта World Life Experience ищут 12 человек, готовых посетить 40 стран мира

Автор фото: http://iamir.info

Организация World Life Experience ищет 12 человек, которые в течение года будут путешествовать по 40 странам Европы, Азии, Африки и других регионов мира, исследуя местные особенности, сотрудничая с локальными социальными организациями и обмениваясь впечатлениями. В частности, путешественники, побывают в Португалии, Испании, Австрии, Великобритании, Китае, Индии, Австралии и на Мадагаскаре.

«Для необычной работы требуются по шесть мужчин и женщин, среди них - опытный человек 30 - 35 лет, любитель приключений 25 - 35 лет, путешественник 28 - 35 лет, заводила 24 - 32 лет, волонтер 20 - 35 лет и студент 20 - 25 лет. Туристы должны будут писать заметки о своих приключениях, а также выкладывать фото и видео на сайте World Life Experience и в социальных сетях. Кроме того, они обязаны будут взаимодействовать с местными социальными организациями и участвовать в благотворительных проектах, например, помогать бездомным», - говорится на сайте World Life Experience.

Все расходы по проживанию, питанию, страховке и базовой медицинской помощи берут на себя создатели проекта. Оплачивается и проезд. Заявки принимаются до 30 июня. Путешествия стартуют в середине сентября.

Желающим зарегистрироваться в проекте нужно перейти по ссылке на официальный сайт организации.