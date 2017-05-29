В мессенджер только по паспорту За несоблюдение законодательства на владельцев мессенджеров будет налагаться штраф в размере одного миллиона рублей

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В самое ближайшее время в комитете Государственной Думы по информационной политике будут рассмотрены несколько законопроектов, касающихся анонимности в Интернете. По утверждению главы ведомства Леонида Левина приоритетным является законопроект о «деанонимизации» пользователей мессенджеров, означающий использование их по паспорту и введение в них цензуры. С данной инициативой выступила группа депутатов под руководством члена КПРФ Александра Ющенко. И если недавно законопроекты, запрещающие скрываться за анонимными никами, казались для некоторых чиновников только поводом напомнить о себе, то после подписания президентом страны Владимиром Путиным «Стратегии развития информационного общества до 2030 года» эти инициативы обретают реальные формы.

«Думский законопроект о мессенджерах может быть рассмотрен и принят в трех чтениях еще до конца весенней сессии, т. е. этого полугодия. Согласно предлагаемым правкам, отвечать за идентификацию должен мобильный оператор. Таким образом, пользоваться сервисами мгновенных сообщений смогут лишь россияне, прошедшие идентификацию по своему телефонному номеру. Мессенджеры, которые откажутся предоставлять операторам связи данные о своих абонентах, будут блокироваться судом на территории РФ. Кроме того, их обязуют удалять «экстремистскую информацию», - сообщил в беседе с корреспондентом «Московский Комсомолец» Леонид Левин.

За несоблюдение вышеперечисленных условий законопроект предполагает ввести систему штрафов, размер которых может достигать одного миллиона рублей. При этом ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров утверждал, что государство интересует лишь сам факт общения пользователей, а не содержание их разговоров и переписки.