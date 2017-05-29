Сочинец планирует за два месяца проехать на велосипеде через всю Россию Старт марафона запланирован на 15 июня в Архангельске

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Житель Сочи Дмитрий Артемьев готовится совершить велопутешествие с севера на юг через всю Россию. Член Русского географического общества в одиночку планирует преодолеть более четырех тысяч километров. Старт марафона запланирован на 15 июня в Архангельске, а финиш назначен на 15 августа в Астрахани.

«Предварительный маршрут проложен через Котлас - Пермь - Екатеринбург - Златоуст - Оренбург - Уральск (Казахстан). Общая протяженность пути составит более 4000 километров. Это первое в истории путешествие по данному маршруту на велосипеде», - сообщает пресс-служба Краснодарского регионального отделения Русского географического общества.

Это не первая поездка сочинского путешественника. За несколько лет ему удалось объехать на велосипеде почти весь Урал, Краснодарский край и Крым.

Как отмечает сам Дмитрий Артемьев, новый маршрут для него – возможность узнать и увидеть много нового и познакомится с интересными людьми в разных регионах России.