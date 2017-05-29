День России готовятся отметить во всех районах Сочи
Стала известна подробная программа праздничных мероприятий
Автор фото: http://www.tvorite.ru
День России является одним из самых молодых и одновременно значимых праздников в Российской Федерации. Отмечают его не так давно, хотя в 2017 году он отпразднует свой 25-летний юбилей. В Сочи праздничные мероприятия начнутся в 10 часов утра во всех районах курорта. В Центральном районе на площади Южного мола горожан и туристов ждет концертно-развлекательная программа «Моя страна – моя Россия!», а на площади Флага акция «Молодежь России!». Все желающие могут также принять участие в различных викторинах, квестах и флешмобах.
Мастер - классы, выставки, концертные программы можно будет посетить также в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ РОССИИ
12 ИЮНЯ 2017 ГОДА
|
Время проведения
|
Место проведения
|
Наименование мероприятия
|
Центральный район
|
10.00 – 20.00
|
Площадь Южного мола Сочинского морского порта
|
Моя страна – моя Россия!концертно-развлекательная программа, викторины, квесты, флешмоб
|
10.00-20.00
|
Площадь Флага у администрации города Сочи
|
Молодежь России! - акция, посвященная Дню России, народные гуляния, концерт вокально- инструментального ансамбля
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10.00-20.00
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Площадь искусств
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Радуга лета! - пленэр для художественных школ города, фестиваль детского творчества, мастер - классы
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Лазаревский район
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10.00-20.00
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Лазаревский районный Центр национальных культур, ул. Победы, 28
|
Россия – могучая наша держава! – выставка народного творчества, национальной кухни, мастер – классы, гала-концерт
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Хостинский район
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10.00-14.00
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Парк 50 лет Победы, ул. Железнодорожная
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Вовек Благословенна Русь моя! -
концертная программа детских коллективов, спортивно-игровая программа, выставка мастер – классов народного творчества
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Адлерский район
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10.00-21.00
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Парк культуры и отдыха, ул. Ромашек, 1
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Виват Россия! - праздничное мероприятие, мастер – классы, выставки
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12.00-14.00
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Площадь перед администрацией Адлерского района, ул.Кирова, 53
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Наш дом Россия! – праздничный концерт творческих коллективов района