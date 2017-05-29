День России готовятся отметить во всех районах Сочи

Стала известна подробная программа праздничных мероприятий
День России готовятся отметить во всех районах Сочи
Автор фото: http://www.tvorite.ru

День России является одним из самых молодых и одновременно значимых праздников в Российской Федерации. Отмечают его не так давно, хотя в 2017 году он отпразднует свой 25-летний юбилей. В Сочи праздничные мероприятия начнутся в 10 часов утра во всех районах курорта. В Центральном районе на площади Южного мола горожан и туристов ждет концертно-развлекательная программа «Моя страна – моя Россия!», а на площади Флага акция «Молодежь России!». Все желающие могут также принять участие в различных викторинах, квестах и флешмобах.

Мастер - классы, выставки, концертные программы можно будет посетить также в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах. 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,

ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ РОССИИ

12 ИЮНЯ 2017 ГОДА

Время проведения

Место проведения

Наименование мероприятия

Центральный район

10.00 – 20.00

Площадь Южного мола Сочинского морского порта

Моя страна – моя Россия!концертно-развлекательная программа, викторины, квесты, флешмоб

10.00-20.00

Площадь Флага у администрации города Сочи

Молодежь России! - акция, посвященная Дню России, народные гуляния, концерт вокально- инструментального ансамбля

10.00-20.00

Площадь искусств

Радуга лета! - пленэр для художественных школ города, фестиваль детского творчества, мастер - классы

Лазаревский район

10.00-20.00

Лазаревский районный Центр национальных культур, ул. Победы, 28

Россия – могучая наша держава! – выставка народного творчества, национальной кухни, мастер – классы, гала-концерт

Хостинский район

10.00-14.00

Парк 50 лет Победы, ул. Железнодорожная

Вовек Благословенна Русь моя! -

концертная программа детских коллективов, спортивно-игровая программа, выставка мастер – классов народного творчества

Адлерский район

10.00-21.00

Парк культуры и отдыха, ул. Ромашек, 1

Виват Россия! - праздничное мероприятие, мастер – классы, выставки

12.00-14.00

Площадь перед администрацией Адлерского района, ул.Кирова, 53

Наш дом Россия! – праздничный концерт творческих коллективов района

 
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Теги: новости Сочи День России