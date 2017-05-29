У сочинки, выигравшей в лотерею 364 млн. рублей, нет денег для поездки в Москву

День России готовятся отметить во всех районах Сочи Стала известна подробная программа праздничных мероприятий

Автор фото: http://www.tvorite.ru

День России является одним из самых молодых и одновременно значимых праздников в Российской Федерации. Отмечают его не так давно, хотя в 2017 году он отпразднует свой 25-летний юбилей. В Сочи праздничные мероприятия начнутся в 10 часов утра во всех районах курорта. В Центральном районе на площади Южного мола горожан и туристов ждет концертно-развлекательная программа «Моя страна – моя Россия!», а на площади Флага акция «Молодежь России!». Все желающие могут также принять участие в различных викторинах, квестах и флешмобах.

Мастер - классы, выставки, концертные программы можно будет посетить также в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,

ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ РОССИИ

12 ИЮНЯ 2017 ГОДА