В Центре Сочи на два дня ограничат движение транспорта (схема)

В Сочи произошла серьёзная авария. Есть погибший (ФОТО)

У сочинки, выигравшей в лотерею 364 млн. рублей, нет денег для поездки в Москву

Кто в Сочи останется без света: отключения 30 мая Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства

Автор фото: http://btv.md

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

30 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в поселке Якорная Щель ул. Череповецкая, котельная №16 (ул. Череповецкая, №24а)

30 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): в селе Молдовка ул. Тимашевская, ул. Мясникяна, ул. Воронежская; ул. Энергетиков (частично)

30 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ООО «Мир Электроники» на ул. Труда, ул. Пластунская ЖСК «Велена», корпуса СГУ по ул. Пластунская

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52