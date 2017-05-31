Очередная жуткая авария в Сочи (ФОТО) Есть пострадавшие









Вчера в Адлере около 20:00 в районе Молдовского моста произошло лобовое столкновение. Минивэн марки Mercedes, пытаясь совершить поворот налево, на прилегающую территорию, не пропустил двигающегося по главной полосе мотоциклиста. В результате чего водитель мотоцикла перелетел через минивэн и приземлился на асфальт.

На место аварии сразу же прибыла Скорая помощь и полиция. Медики перенесли пострадавшего в служебный автомобиль, где оказали ему первую помощь, после чего с многочисленными переломами увезли его в больницу.

Все обстоятельства аварии сейчас выясняются.