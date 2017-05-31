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Сочинских водителей попросят снизить скорость Дни снижения скорости появятся во всех районах Краснодарского края

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Одной из самых основных причин высокой аварийности на автомобильных трассах является превышение скоростного режима, прописанного в ПДД. Для обеспечения безопасности на дорогах и привлечения внимания автомобилистов к опасности высоких скоростей в Краснодарском крае планируется регулярно проводить Дни снижения скорости. В это период времени водителям предложат ездить значительно медленнее, особенно возле школ, культурных объектов, в жилых зонах.

- Одними из самых актуальных проблем на сегодня остаются обеспечение безопасности детей при их перевозке, снижения загрузки на автомобильных дорогах в сторону Черного моря, а также установление контроля за нелегальными пассажирскими перевозками, - подчеркнул на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Краснодарского края заместитель главы администрации региона Андрей Алексеенко. - Для правоохранительных органов приоритетом остается обеспечение безопасности перевозки детей в школьных автобусах. Необходимо создать специализированные предприятия по организованным перевозкам, в обязанности которых будут включены организация и осуществление технического обслуживания и выпуска на линию, выполнение мероприятий по соблюдению режимов труда и отдыха водителей.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, на сегодняшний день парк школьных автобусов, задействованных в перевозках более 50 тысяч учащихся, составляет 964 единицы. К началу 2018 учебного года из всех источников финансирования министерство планирует его обновить на 223 машины.