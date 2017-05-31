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В Сочи снесли строящийся с нарушениями дом Хостинский районный суд удовлетворил исковое заявление администрации города

Автор фото: пресс-служба администрации Сочи

Строящийся с нарушениями дом располагался на земельном участке площадью 600 кв.м. №6в садового товарищества «Сутугинское» в Хостинском районе Сочи. Получив разрешение на возведение частного трехэтажного дома площадью застройки 120 кв.м. владелец земли О. Меньшенин, активно приступил к строительству. Однако собственник решил отойти от намеченного плана.

- Фактически же на земельном участке «вырос» один этаж с конструкциями на второй, но площадью застройки 135 кв. м. Также в ходе проверки было установлено, что объект был возведен с несоблюдением минимального отступа, частично вышел за пределы и занял 4 кв. м. соседнего земельного участка, - сообщают в пресс-службе администрации Сочи.

В связи с этим, администрация Сочи подала исковое заявление в Хостинский районный суд о сносе самовольного строения. 16 мая суд удовлетворил его. На данный момент объект полностью снесен.