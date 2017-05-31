В Центре Сочи на два дня ограничат движение транспорта (схема)

У сочинки, выигравшей в лотерею 364 млн. рублей, нет денег для поездки в Москву

Вылетевший на «встречку» ВАЗ 2114 устроил серьезную аварию на Красной поляне За минувшие сутки в Сочи произошло сразу несколько ДТП с пострадавшими (фото)







Стало известно еще об одном серьезном ДТП, произошедшем вчера в Сочи. На автодороге Альпика Сервис - Роза Плато Адлерского района 33-летний водитель автомобиля ВАЗ 2114 выехал на полосу встречного движения. В результате опасного маневра произошло столкновение с автомобилем Фольксваген, который двигался по своей полосе. В аварии пострадал 33-летний водитель отечественного автомобиля. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, - отдел пропаганды ОГИБДД Сочи.