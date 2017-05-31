Россияне озвучили сумму денег, необходимую им для «нормальной жизни» Нынешний показатель финансовых мечтаний граждан нашего государства достиг самой высокой отметки за последние годы

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Сколько денег в месяц, по вашему мнению, нужно семье из трех человек, проживающих в вашем населенном пункте, чтобы жить нормально? Если намерен ни в чем себе не отказывать, то твой заработок должен составлять более 83 тысяч рублей. Так считает большая часть россиян, опрошенных исследовательским холдингом «Ромир».

Каждая шестая семья в России (17%) готова довольствоваться семейным бюджетом на трех человек в размере до 45 тысяч рублей. Почти две трети опрошенных (63%) претендуют на «нормальный» месячный доход на семью в размере от 45 до 120 тысяч. И каждая пятая семья (22%) хотела бы иметь в ежемесячном распоряжении для обеспечения «нормальной жизни» свыше 120 тысяч рублей.

- За год финансовые аппетиты россиян выросли на 10 900 рублей или на 15%, - отмечают в исследовательском холдинге. - Нынешний показатель финансовых мечтаний достиг самой высокой отметки за все годы измерений. Если в предыдущие два года кризис отрезвил россиян, заставив отказаться от излишеств, то сегодня наши соотечественники опять повышают свои материальные запросы, ориентируясь на ощущаемый ими рост цен, который отличается от официальных показателей инфляции. Таким образом, разрыв между финансовыми желаниями и реальностью в нынешнем году составил 5 100 рублей.

В опросе «Ромира» приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 лет.