Ремонт на автодорогах, ведущих к Черному морю, завершится в середине июня Вениамин Кондратьев призвал дорожников создать незабываемую атмосферу курорта, начиная с поездки по трассе





«Когда люди едут на море отдыхать, они не хотят видеть ремонтную технику и ограждения, они хотят чувствовать атмосферу курорта. Давайте эту атмосферу им создадим. Необходимо сделать все возможное, чтобы не повторить ситуацию прошлых лет», – обратился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев к руководителям дорожных служб во время осмотра с воздуха участков трассы А-146 Краснодар-Верхнебаканский и М4-Дон в Туапсинском районе.

Во время инспекции состояния автомобильных дорог региона, ведущих к Черноморскому побережью, глава края оценил ход ремонтных работ на автодороге от Дефановки до Джубги. Как отметил руководитель территориального отделения ГК «Автодор» Николай Ильин, на этом участке ремонт будет завершен к середине июня. К этому же времени закончат укладку асфальтного покрытия трассы на Новороссийск в районе поселка Афипский. Затем работы будут производиться вне проезжей части, что не помешает движению транспорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.