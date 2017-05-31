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Сочинских школьников задержали за опасные игры на железной дороге Одиннадцатилетних ребятишек занесут в список лиц опасной категории среди несовершеннолетних

Автор фото: http://sorobr1.ru

В ближайшее время пять сочинских школьников вместе с родителями отправятся на комиссию по делам несовершеннолетних. 11-летних ребятишек задержали на перегоне «Сочи - Мацеста», раскладывающих камни на железнодорожных рельсах.

«В указанное место незамедлительно выехали инспекторы по делам несовершеннолетних Сочинского ЛУ МВД России на транспорте. Школьники были доставлены в подразделения. Сотрудники транспортной полиции Сочи провели с 11-летними нарушителями профилактическую беседу о правилах безопасного поведения на объектах транспорта, а также разъяснили об ответственности за нарушение российского законодательства», - сообщили в пресс-службе сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

В дальнейшем друзей поставят на внутришкольный учет и занесут в список лиц опасной категории среди несовершеннолетних, склонных к совершению транспортных правонарушений. Кроме того, вместе с родителями их вызовут на комиссию по делам несовершеннолетних.