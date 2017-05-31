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В Сочи появятся новая школа и детские сады А у ещё одной школы появится отдельное здание для учеников начальных классов

Автор фото: https://sochipedia.ru

Два новых дошкольных учреждения и одна общеобразовательная школа должны появиться на курорте к концу этого года. Строительство их ведётся в Лазаревском районе.

Хорошая новость и для тех родителей, кто собирается или уже успел отправить своих детей в школу №100 в Адлерском районе. Теперь у этого образовательного учреждения появится отдельный корпус для начальных классов.

Новое трёхэтажное здание будет оборудовано столовой, спальными комнатами и двухэтажным спортивным залом. Сдать его в эксплуатацию планируют к Новому Году, сообщает пресс-служба Администрации г. Сочи.