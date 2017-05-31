Большегрузам запретят въезжать на территорию Сочи Ограничение на въезд крупногабаритных автомобилей начнёт действовать уже завтра

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С 1 июня по 31 августа с 09:00 до 21:00 транспортным средствам массой более 12 тонн будет запрещено двигаться по автодороге, ведущей к нашему курорту.

Таким образом министерство транспорта попытается решить вопрос с пробками. Прошлогодний опыт показал, что эта проблема доставляет большой дискомфорт не только туристам, приезжавшим в Олимпийскую столицу, но и местным жителям.

В министерстве также пообещали тщательно отслеживать санитарное состояние автомобильных дорог на протяжении всего летнего сезона 2017, сообщают в пресс-службе мэрии г. Сочи.