Большегрузам запретят въезжать на территорию Сочи

Ограничение на въезд крупногабаритных автомобилей начнёт действовать уже завтра
Большегрузам запретят въезжать на территорию Сочи
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С 1 июня по 31 августа с 09:00 до 21:00 транспортным средствам массой более 12 тонн будет запрещено двигаться по автодороге, ведущей к нашему курорту.
Таким образом министерство транспорта попытается решить вопрос с пробками. Прошлогодний опыт показал, что эта проблема доставляет большой дискомфорт не только туристам, приезжавшим в Олимпийскую столицу, но и местным жителям.
В министерстве также пообещали тщательно отслеживать санитарное состояние автомобильных дорог на протяжении всего летнего сезона 2017, сообщают в пресс-службе мэрии г. Сочи.

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