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В Сочи состоится самое яркое hip-hop событие лета Главный приз мероприятия - поездка для команды из 5 человек на танцевальный фестиваль «Hip Hop New School» во Францию











На фестивале «Южная столица», который может стать самым ярким hip-hop событием лета, в этом году съедутся представители современных направлений из России, Европы и США: танцоры, рэперы, битбоксеры, граффити-художники и ди-джеи. Зрителей мероприятия ждет множество танцевальных баттлов и мастер-классов, а также вечеринка с участием РЭП-БАТТЛА «SLOVO». Оценивать мастерство участников будут профессиональные судьи из России, Франции и США, которые определят победителей в каждом направлении. Главный приз фестиваля - поездка для команды из 5 человек на танцевальный фестиваль «Hip Hop New School» во Францию за счет организаторов.

«Зрители смогут увидеть танцоров со всей страны в направлениях: Breakdance, Hip-hop, Popping, House. А те, кто не вписывается ни в один из этих стилей, имеют возможность принять участие в Show case, без ограничений стиля, возраста, уровня подготовки и количества участников, - рассказывают в пресс-службе администрации Сочи - На гала-концерт фестиваля организаторы пригласили группу «КАСТА», которая закроет фестиваль 4 июня, выступив с новыми и старыми хитами, ставшими классикой рэпа».

Второй открытый фестиваль уличных стилей «Южная столица» пройдет 2-4 июня 2017 года на территории «Сочи Парка».