В Центре Сочи на два дня ограничат движение транспорта (схема)

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Санаторий, гостиница и пять улиц центрального Сочи сегодня останутся без света Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52

Автор фото: https://rustoria.ru

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах. Данные мероприятия необходимы для предупреждения технологических нарушений и призваны обеспечить надежное электроснабжение

31 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): ЖСТ «Агро» по ул. Фабрициуса (частично), с/т «Агро» № 287/1, ООО «Югстрой»; ул. Севастьянова (частично), ул. Водораздельная № 2; СТО «Агро» уч. 46/2, ул. Коммунальная №43

31 мая с 08.00 до 17.00 (в течение нескольких часов из указанного временного промежутка): санаторий «Заполярье» по ул. Пирогова, переулок Рахманинова №1-36, 39, ул. Пирогова №2, 2/3, 9, 12/5,17, 36а; гостиница «Роза ветров» по ул. Пирогова № 40в

Сочинские электрические сети приносят жителям извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-100-15-52.