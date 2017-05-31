Западные СМИ обвинили Сочи в расизме Недовольство иностранных журналистов вызвал карнавал, прошедший на курорте несколько дней назад

Автор фото: Лера Александрова

После костюмированного шествия «КарнавалЛето», которое состоялось в Сочи 27 мая и символизировало официальный старт летнего сезона, британская газета Guardian выступила с критикой в адрес устроителей мероприятия, обвинив их в расизме. Основанием для такого заявления, как сообщает «РИА Новости», стали фотографии с карнавала, где изображены несколько участников, загримированных под темнокожих болельщиков и одетых в национальные костюмы. Частью наряда одного из участников была связка бананов. Вызвали волну недовольства и люди с мексиканскими флагами, в сомбреро и приклеенными усами. По мнению западных журналистов, подобное неуважение к другим национальностям сигнализирует лишь то, что на футбольных матчах Кубка конфедераций FIFA, где примет участие команда Камеруна в России, может быть проявлен расизм.

Власти Сочи были весьма удивлены такими выводами западного СМИ.

- Россия - многонациональная страна. Мы всегда рады принимать гостей из всех стран и уважительно относимся ко всем культурам. Дружеский карнавал, символизирующий разные континенты, демонстрирует толерантное отношение россиян к мировым традициям. Организаторы карнавала ставили перед собой исключительно дружелюбные цели, направленные на создание позитивной атмосферы, и не ставили перед собой задачи кого-то оскорбить, - пояснили в пресс-службе мэрии города Сочи. – Мы с нетерпением ждем возможность оказать теплый прием сборной Камеруна и ее болельщикам, а также представителям всех других стран во время Кубка конфедераций.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Камеруна один из матчей группового турнира сыграет с командой Германии в Сочи 25 июня.