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В Сочи пропал спасатель Поиски его ведутся со вчерашнего вечера





Вчера вечером, в 20:30, за помощью в спасательный отряд обратились 4 туриста, которые рассказали, что попали под камнепад в тот момент, когда спускались с высоты 1200. Они объяснили, где территориально находятся и к ним на квадроцикле выехал спасатель "Горной Карусели". Но уже через полчаса в горах сошёл оползень, в связи с чем спасатели ЮРПСО МЧС тоже решили отправиться на место происшествия.

Пока спасатели ехали навстречу туристам, выяснилось, что трое из них благополучно спустились до отметки 960 м и в помощи нуждалась только одна оставшаяся на склоне девушка. Её удалось отыскать и вывести в безопасное место.

Позже потерпевшие рассказали, что перед тем, как начать самостоятельный спуск, они пытались дозвониться до спасателя "Горной Карусели", но он перестал поднимать трубу. Выйти на связь с ним не удалось никому.

Несмотря на вероятность повторного схода грунта и камнепад, поиски мужчины продолжаются. К работе привлечены кинологи и беспилотная авиация, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.