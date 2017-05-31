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В сочинской «Ривьере» ребятишки завтра бесплатно прокатятся на аттракционах На курорте отметят День защиты детей

Автор фото: http://al-arenda-sochi.ru

День защиты детей – это отличная возможность для детей и взрослых окунуться в мир детства и провести незабываемый день, наполненный миром и гармонией. Парк «Ривьера» подготовил для маленьких сочинцев незабываемый праздник под названием «Моя Земля начинается с меня!».

Для ребят 1- 5 классов учреждения дополнительного образования откроют 21 игровую площадку. Ребятам будет предложено выполнить гидрологическое исследование на определение жесткости и кислотности, прозрачности и цвета воды. Детишки также получат возможность определить степень запыления листьев растений методом отпечатка, тип повреждения листовой пластинки и отряда насекомых, а также принять участие в танцевальном марафоне, в «суши-бегах», поиграть в дворовые игры, проявить смекалку и ловкость в спортивном многоборье - «Что нужно знать о футболе». Самые любознательные посетят мастер-классы экологической направленности «Разрушители мусора», где смогут сделать оригинальные мелочи из пластиковых бутылок, одноразовой посуды и других «бросовых» материалов. Обучающиеся 8-10 классов примут участие в туристской «Школе безопасности», которая пройдет на Тихой аллее.

«Музыкальным сопровождением праздника станет фееричный гала - концерт «Мы маленькие звезды» с участием воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Сочи в возрасте от 4 до 7 лет, который начнется в 10.10ч. на импровизированной сцене выставочного зала парка «Ривьера», - сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Все участники мероприятия с 10.00 ч до 12.00 ч смогут бесплатно покататься на аттракционах парка