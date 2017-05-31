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Сочи стал самым популярным курортом для отдыха с детьми Отправляясь в двухнедельный отпуск на море семьи в среднем потратят на проживание 3,5 тысяч рублей в сутки

Автор фото: lenakl1001

Ко Дню защиты детей агентство ТурСтат провело анализ и выявило самые популярные туристические направления для отдыха с детьми в России и за рубежом предстоящим летом. Достаточно большое количество отечественных и зарубежных туристов в качестве лучшего места для отдыха с детьми на море выбрали Сочи.

В топ-10 российских курортов, популярных для летнего отдыха с детьми помимо Сочи вошли Анапа, Ялта, Геленджик, Алушта, Ейск, Евпатория, Новороссийск, Севастополь и Зеленоградск. Отправляясь в отпуск на две неделе в среднем в этих городах семьи потратят на проживание 3,5 тысяч рублей в сутки.

А вот лидером летних путешествий с детьми стала Москва. За ней Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Самара, Ярославль, Владимир, Калининград, Псков и Кострома.

«В Санкт-Петербург планируют самые длительные городские туры (на неделю), а проживание дешевле всего - в Самаре (2,6 тысяч рублей в сутки), - говорится в сообщении аналитического агентства. - В топ-10 зарубежных стран по популярности отдыха с детьми летом 2017 года входят Турция, Греция, Кипр, Болгария, Испания, Италия, Черногория, Хорватия, Грузия и Чехия. на пляжные курорты за рубеж летом с детьми отправятся в среднем на 12 дней и потратят на проживание 5,3 тысячи рублей в сутки».

Рейтинг основан на результатах анализа данных систем онлайн-бронирования отелей на летний сезон. Тем же, кто до сих не успел приобрести путевки в Сочи не стоит переживать. Организовать отдых с максимальным комфортом по самым низким ценам поможет Сочи Экспресс Тур. Подробно ознакомиться со всеми предложениями вы сможете, проследовав по ссылке

Самые популярные курорты России для отдыха с детьми:

1. Сочи

2. Анапа

3. Ялта

4. Геленджик

5. Алушта

6. Ейск

7. Евпатория

8. Новороссийск

9. Севастополь

10. Зеленоградск

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