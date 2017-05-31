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Акция в Сочи: бесплатный прокат на канатных дорогах В праздничный день горно-туристический центр «Газпром» предоставит бесплатные билеты

Автор фото: Sochi.com

1 июня в горном кластере курорта пройдёт праздничная акция. Все дети, не достигшие 14 лет, смогут бесплатно прокатиться на канатных дорогах. Для этого необходимо будет предоставить свидетельство о рождении или ученический билет, сообщает пресс-служба горно-туристического центра ОАО "Газпром".

Международный день защиты детей в эту субботу отметят во всех районах Сочи. Порадует и погода. В городе выглянет солнце, а столбик термометра поднимется до 21 градуса.