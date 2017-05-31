На Кубани экс-полицейский признан виновным в изнасиловании и убийстве школьницы Бывший страж порядка приговорен к 23 годам лишения свободы

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Бывший инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Горячему Ключу Иван Сорокоумов признан виновным в изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера и убийстве 12-летней девочки, а также половом сношении с другой несовершеннолетней. Кроме того, он и его 26-летний знакомый Сергей Калганов признаны виновными в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении еще одной девочки

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 24-летнему преступнику.

- Следствием и судом установлено, что вечером 31 августа 2015 года Сорокоумов, одетый в форменное обмундирование, увидел в песочнице двора многоквартирного дома игравшую с малолетними сестрами девочку, с которой был знаком, и предложил довезти их домой. – сообщают подробности дела в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю. - Высадив около дома двух сестер, молодой человек отвез старшую на окраину Горячего Ключа, где совершил с находившейся в беспомощном состоянии девочкой насильственный половой акт, а после иные действия сексуального характера. Вместе с тем, Сорокоумову по телефону позвонил его коллега, от которого он узнал, что в отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением об исчезновении своей дочери, и в настоящее время ведутся поиски ребенка. Опасаясь, что потерпевшая изобличит его преступные действия, он отвез девочку в район станицы Саратовской. Там Сорокоумов достал деревянную биту и нанес ею несколько ударов по голове малолетней и сбросил со склона по направлению к реке. В результате причиненной открытой черепно-мозговой травмы потерпевшая скончалась на месте.

Помимо этого, следователям удалось установить и другие эпизоды противоправных действий бывшего полицейского. Так, в начале 2015 года он совместно со своим знакомым Калгановым совершил половое сношение, а после развратные действия за денежное вознаграждение с 14-летней девочкой, с которой они познакомились в социальной сети. А в феврале и в марте 2015 года Сорокоумов совершил половые сношения с другой несовершеннолетней.

Краснодарский краевой суд признал вину Сорокоумова по всех эпизодам и приговорил его к 23 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Из них первые 7 лет насильник и убийца проведет в тюрьме, где он пройдет курс лечения от педофилии с садистскими наклонностями. Его подельнику Калганову назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.