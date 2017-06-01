Власти Сочи извинились за «КарнавалЛето» перед журналистом из Нигерии Критика костюмированного шествия именно этого студента послужила основой для негативных публикаций зарубежных СМИ

Автор фото: пресс-служба администрации Сочи

Глава Сочи Анатолий Пахомов сегодня встретился со студентом РМОУ из Нигерии Лоладе Одевуи, который накануне опубликовал в одной из социальных сетей пост, касающийся костюмированного шествия «КарнавалЛето». Данная критическая заметка стала поводом для публикаций зарубежных СМИ, усмотревших в сочинском карнавале признаки расизма.

Недовольство студента из Нигерии вызвала связка бананов, украшавшая один из костюмов участников карнавала, а как известно именно этот фрукт стал символом выражения пренебрежительного отношения к чернокожим футболистам со стороны расистски настроенных футбольных фанатов.

«В карнавале участвовало более 3000 человек, и мне очень жаль, что кого-то из его участников подвело элементарное чувство вкуса, - цитирует слова Анатолия Пахомова пресс-служба администрации Сочи. - Я очень сожалею, что Ваши чувства были задеты, но хочу заверить, что этот единичный инцидент никоим образом не характеризует многонациональный Сочи и его жителей, которые всегда отличались гостеприимством и толерантностью».

Лоладе Одевуи обучается в Российском международном олимпийском университете, занимается спортивной журналистикой. Причину инцидента, вызвавшего у него негативную реакцию, он видит в недостатке информации у жителей Сочи.

«Когда я ехал сюда, было много стереотипов о вашей стране. Но увидел здесь совсем другую реальность. Почувствовал теплоту и радушие людей. Теперь всегда буду рекомендовать ваш город свои друзьям и коллегам. Но мне важно, чтобы не было недопонимания в таких вопросах. Мы хотим, чтобы как можно больше туристов знали о нашем континенте, поэтому советую перед Кубком конфедераций провести разъяснительную работу среди болельщиков», - обратился с просьбой к властям курорта Одевуи.

В завершении встречи африканскому студенту подарили книгу о Сочи на английском языке, билет по полуфинал Кубка конфедерации и пожелали удачи сборной Камеруна.