Власти Сочи извинились за «КарнавалЛето» перед журналистом из Нигерии

Критика костюмированного шествия именно этого студента послужила основой для негативных публикаций зарубежных СМИ
Власти Сочи извинились за «КарнавалЛето» перед журналистом из Нигерии
Автор фото: пресс-служба администрации Сочи

Глава Сочи Анатолий Пахомов сегодня встретился со студентом РМОУ из Нигерии Лоладе Одевуи, который накануне опубликовал в одной из социальных сетей пост, касающийся костюмированного шествия «КарнавалЛето». Данная критическая заметка стала поводом для публикаций зарубежных СМИ, усмотревших в сочинском карнавале признаки расизма.  

Недовольство студента из Нигерии вызвала связка бананов, украшавшая один из костюмов участников карнавала, а как известно именно этот фрукт стал символом выражения пренебрежительного отношения к чернокожим футболистам со стороны расистски настроенных футбольных фанатов.

«В карнавале участвовало более 3000 человек, и мне очень жаль, что кого-то из его участников подвело элементарное чувство вкуса, - цитирует слова Анатолия Пахомова пресс-служба администрации Сочи. - Я очень сожалею, что Ваши чувства были задеты, но хочу заверить, что этот единичный инцидент никоим образом не характеризует многонациональный Сочи и его жителей, которые всегда отличались гостеприимством и толерантностью». 

Лоладе Одевуи обучается в Российском международном олимпийском университете, занимается спортивной журналистикой. Причину инцидента, вызвавшего у него негативную реакцию, он видит в недостатке информации у жителей Сочи.

«Когда я ехал сюда, было много стереотипов о вашей стране. Но увидел здесь совсем другую реальность. Почувствовал теплоту и радушие людей. Теперь всегда буду рекомендовать ваш город свои друзьям и коллегам. Но мне важно, чтобы не было недопонимания в таких вопросах. Мы хотим, чтобы как можно больше туристов знали о нашем континенте, поэтому советую перед Кубком конфедераций провести разъяснительную работу среди болельщиков», - обратился с просьбой к властям курорта Одевуи.

В завершении встречи африканскому студенту подарили книгу о Сочи на английском языке, билет по полуфинал Кубка конфедерации и пожелали удачи сборной Камеруна.

 

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